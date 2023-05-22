〈高技展望〉第二季IPC訂單能見度高 整體表現將再優於首季

網通及電動車電源產品應用 PCB 供應商高技 (5439-TW)，2023 年第一季表現營收及獲利雙雙成長，單季稅後純益 1.12 億元，季增 55.56%，年增 7.7%，每股純益達 1.21 元，高技今 (22) 日出席券商法說會指出，受惠於第二季 IPC 訂單能見度高，第二季營收將再較首季成長，同時，對今年下半年營運也不悲觀。

高技 2023 年第一季營收爲 10.15 億元，創新高，毛利率 20.7%，季增 3.04 個百分點，年增 1.16 個百分點，稅後純益 1.12 億元，季增 55.56%，年增 7.7%，每股純益達 1.21 元。

高技 2023 年第一季的產能利用率爲 85-90%，產品應用別比重電工爲 35%、網通爲 35%、車用爲 25%、5% 爲半導體應用。高技營運長李泰輝指出，2023 年第二季營收將再較首季成長，同時，對今年下半年營運也不悲觀。預估第二季的產能利用率爲 70-75%。

李泰輝指出，雖然第二季產能利用率爲 70-75%，看低於首季及去年第四季，但在出貨結構改善及生產智能化及效率的改善，尤其是在 IPC 的訂單能見度高，未來 1-2 個月的出貨都在掌握之中。

高技第二季來自網通車用與電工需求仍穩定，4 月營收 3.44 億元，仍居高檔水準，月減 4.52%，年增 36.91%，2023 年前 4 月營收 13.59 億元，年增 26.66%。

2023 年第一季全製程 PCB 廠財報，單季每股純益超過 1 元的業者，除高技 1.21 元之外，包括欣興 (3037-TW) 每股純益 2.7 元，健鼎 (3044-TW) 每股純益 2.18 元、博智 (8155-TW) 每股純益爲 1.06 元，但高技爲其中唯一營收及獲利雙成長個股。