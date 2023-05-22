〈高技展望〉估2023年營收雙位數成長 看好車用板成長40-50%最可觀

網通及電動車電源產品應用 PCB 供應商高技 (5439-TW) 對 2023 年下半年營運也不悲觀，全年營收將有雙位數年成長，其中車用產品的 40-50% 高成長幅度將成為一大焦點，同時也配合客戶開發 800G 交換器及 AI 伺服器板。

高技 2022 年營收及獲利均較前一年衰退，營收爲 32.25 億元，毛利率 17.98%，稅後純益 3.7 億元，每股純益 3.98 元，但是，公司預估 2023 年營收將有雙位數的成長，2023 年依照產品應用別比重來看，電工爲 35%、網通爲 35%、車用爲 25%、5% 爲半導體應用。其中，尤其以今年車用產器比重將達成 40-50% 的高成長最爲耀眼。

高技營運長李泰輝指出，高技產品以少量多樣爲營運重點，如汽車、電源、網通多配合客戶長期開發，預計在高瓦數、多功充電裝置及新車款的大量上市，包括網通、車用產品將成為 2023 年挹注高技成長的重心。同時，預估車用充電板的主流規格層數也將由目前 4-6 層板向 6-8 層板移動，

對於 AI 伺服器產品及 800G 交換器板，李泰輝指出，高技也在配合客戶開發中，同時，也期待 AI 伺服器因擴大市場應用的推升，在 2024 年可占高技 10% 的營收比重。

高技於 2022 年完成在台三廠的建置，產能增加 100%，新廠並採取自動化程度高的製程及技術，至目前仍有至少 30% 的產能擴充空間，2023 年並沒有在台籌資的計畫，至於海外的設廠，也將視客戶的需求而定，但在短時間內並沒有行動。