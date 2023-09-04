〈華航北美大進擊〉航點全面獲利！評估直飛西雅圖

隨著航空市場疫後快速復甦，華航 (2610-TW) 今 (4) 日表示，往返北美航班已恢復至疫前水平，今年北美地區「旺到不得了」，前 8 月平均票價較去年同期漲幅 50%，第三季客運有望再創高，且北美線航點已全面獲利；華航透露，接下來將評估直飛西雅圖等潛力航點。

華航資深副總經理陳奕傑表示，「到底是集中火力，或是遍地開花」，是現在各大航空公司要面對的課題，北美市場對台灣作為轉運樞紐來看，是「超乎想像大」，除了既有航點增班為趨勢，新航點開發也是一個方向，「開是一定要開」。

目前華航在北美擁有 5 大航點，且獨家飛航安大略，每周提供近 40 班往返北美航班，上半年北美客收年增 1899%，較 2019 年同期也倍增，因此，占全球營業占比較 2019 年提升近 70%，自 15% 成長至 25%，並帶動轉機收入較疫前同期增加近 10%。

其中，洛杉磯是華航位於北美地區的總部，大洛杉磯每日最多有 3 班台北直飛，包括洛杉磯機場每周提供 10 班，安大略機場每周提供 7 班。

華航在北美市場深耕 52 年，疫情前於美洲客運市場呈逐年成長趨勢，疫後壓抑的求學、探親、商務飛行湧現，上半年平均載客率均達 90%，承運旅客超過 51 萬人次，除了大洛杉磯，提供有桃園 - 舊金山航線每周 9 班，桃園 - 紐約航線每周 4 班，以及桃園 - 溫哥華每日 1 班。

由於華航於東南亞擁有 14 個航點，高度看好台灣作為北美和東亞的中轉樞紐帶動的龐大客源，以台灣為亞洲轉運中心策略，疫後陸續插旗宿霧、峴港、清邁航點，接下來不排除開航西雅圖，透過航網延伸，積極推廣北美 - 東南亞市場。

進入下半年後，航空客運持續暢旺，7-8 月暑期訂位率超過 90%，市況暢旺，華航北美航點已全面獲利，樂觀看待第三季客運表現再創高。

華航自去年底開始積極部署，平均每兩個月開航或復航約 3 條航線，隨國際客運需求活絡，以積極樂觀的態度，密切關注總體經濟及供需動態，積極評估開航西雅圖等潛力航點。