降降降！中國今起多家銀行再度調降存款掛牌利率

中國銀行業者周五（1 日）「降息」了，集體調低存款利率，且 3 年期、5 年期下調幅度比上一輪大，上一輪 3 年期、5 年期存款掛牌利率均下降 0.15 個百分點，這次調降 25 個基點。

據《中國基金報》報導，此前主流商業銀行 1 年期、2 年期、3 年期、5 年期存款掛牌利率分別為 1.65%、2.05%、2.45%、2.50%。工商銀行官網周五顯示，1 年期整存整取利率下調 10 個基點至 1.55%，2 年期降 20 個基點至 1.85%，3 年、5 年降 25 個基點至 2.2%、2.25%。

招商銀行 1 年期降 10 個基點至 1.55%，2 年期下調 20 個基點，3 年、5 年調低 25 個基點。

農業銀行也在周五發布公告，宣布 1 年期降 10 個基點至 1.55%，2 年期下調 20 個基點，3 年、5 年降 25 個基點。

這是今年來全國性銀行第二輪普遍下調存款利率。今年 6 月，六家國有大型銀行、12 家股份行陸續調整存款掛牌利率，調整對象主要為活期存款和 2 年、3 年、5 年期定期存款（整存整取），下調幅度最高為 15 個基點。

中國為何多家銀行再度調降存款掛牌利率？央行在 8 月 17 日發布第 2 季《中國貨幣政策執行報告》，其中專欄首次討論《合理看待中國商業銀行利潤水準》，提及「商業銀行維持穩健經營、防範金融風險，需保持合理利潤和淨息差水準」。

多位經濟學家指出，這是央行首次提到商業銀行的「合理利潤」，銀行盈利能力頓時成為各界關注話題。

在 8 月 21 日，1 年期貸款市場報價利率（LPR）較上一期下降 10 個基點至 3.45%，5 年期以上 LPR 保持不變，超出市場預期。經濟學家認為，央行不降 5 年期 LPR，就是為了緩解銀行息差壓力，維持銀行合理利潤水準。存貸款息差是商業銀行的重要利潤來源。

