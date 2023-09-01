AI題材好熱 台灣50成分股新增智邦、緯創等4檔概念股

富時羅素今 (1) 日公布台灣 50 指數等成分股調整，台灣 50 新增智邦 (2345-TW)、光寶科 (2301-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)4 檔 AI 概念股，萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、遠東新 (1402-TW)、華新 (1605-TW) 則遭剔除。

根據最新公布結果，台灣 50 成分股的候補名單則有長榮航 (2618-TW)、技嘉 (2376-TW)、創意 (3443-TW)、英業達 (2356-TW)、台灣高鐵 (2633-TW) 等 5 檔個股。

台灣中型 100 指數成分股則新增：遠東新、華城 (1519-TW)、材料 - KY(4763-TW)、威盛 (2388-TW)、華新、萬海、陽明；剔除智邦、富采 (3714-TW)、長興 (1717-TW)、光寶科、慧洋 - KY(2637-TW)、緯創、緯穎。

候補名單則有東哥遊艇 (8478-TW)、群電 (6412-TW)、中華 (2204-TW)、長榮航太 (2645-TW)、豐興 (2015-TW)、神基 (3005-TW)、神達 (3706-TW)、建準 (2421-TW)、漢唐 (2404-TW)、啟碁 (6285-TW)。

至於台灣高股息指數，本次並未新增成分股但刪除慧洋 - KY。

另外，台灣資訊科技指數成分股納入華城、威盛並刪除富采；台灣發達指數成分股納入材料 - KY，刪除長興、慧洋 - KY。

指數公司表示，相關成分股納入及刪除之變動將自 9 月 18 日起生效），如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。