AI股助陣多頭 勞動基金上半年獲利4709.8億元入袋

AI 股推升台股大漲，勞動基金投資收益也跟著水漲船高。勞動基金今 (1) 日公布最新收益績效，6 月單月收益 1780.8 億元，累計今 (2023) 年前 6 月收益數 4709.8 億元，收益率 8.59%。

美國聯準會去 (2022) 年暴力升息擊垮股市多頭，台股去年重挫逾 4000 點，勞動基金也跟著由盈轉虧，去年淨損 3529 億元，但今年在 AI 題材助攻，科技股回神，點燃台股多頭氣勢，上半年大盤漲幅近 2 成，使得勞動基金績效也跟著回神。

根據勞動基金統計，6 月勞動基金收益數 1780.8 億元，累計上半年收益數 4709.8 億元，已全數彌補去年虧損部位；包括攸關勞工權益的新舊制勞退基金、勞保基金、就保基金收益全是正數。

勞動基金運用局說，新制勞退基金累計前 6 月收益 3067 億元、收益率 8.38%，舊制勞退基金累計收益數共 857.7 億元、收益率 10%，勞保基金收益數 754.7 億元、收益率約 10.1%。

從長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年平均報酬率為 4.99%，國保基金近 10 年平均報酬率為 5.29%，長期投資績效穩健。

以基金規模來說，統計到今年上半年規模 5 兆 8648 億元，新制勞退基金規模共 3 兆 7878 億元、舊制勞退基金規模共 9988 億元。

勞動基金運用局認為，儘管通膨壓力已有趨緩跡象，但各國緊縮貨幣政策對經濟成長影響仍持續發酵，在終端消費需求疲弱下，製造業仍面臨庫存去化壓力，尤其歐洲及中國大陸經濟復甦力道放緩，也將持續影響未來全球經濟復甦力道及金融市場表現。