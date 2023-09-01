樺漢旗下Kontron斥7.6億元 收購Rugged Computing Group

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 公告，子公司 Kontron AG 斥資約 2210 歐元 (約新台幣 7.6 億元)，向 Phoenix Mecano AG、IFINA Beteiligungsgesellschaft mbH 收購 Rugged Computing Group 100% 股權，藉此取得相關營運技術。

據了解，Rugged Computing Group 為美國無註冊資本額公司，旗下有 W-IE-NE-R Power Electronics Corp (美國公司)、W-IE-NE-R Power Electronics GmbH (德國公司)、Hartmann Electronic GmbH (德國公司) 等三家公司。

W-IE-NE-R 成立於 1959 年，主要生產中高功率、強固、耐高溫電源供應器，應用在科研界、工業界和軍用 / 航空等領域，另外還有動力箱、電子零組件、模組等產品，W-IE-NE-R 在 2008 年成為 Phoenix Mecano AG 的子公司。

Hartmann Electronic 則是 W-IE-NE-R 的姊妹公司，主要產品為總線背板，W-IE-NE-R 與 Hartmann Electro 和 W-IE-NE-R Power Electronics Corp 一起在 Phoenix Mecano 內組建了 Rugged Computing 集團。