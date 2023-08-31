升息循環接近尾聲+Q4旺季效應 投信看好台股漲勢可期

聯準會升息循環接近尾聲，根據投信統計，每當聯準會停止升息後，台股亦能受惠大漲，以 2018 年底最後升息為例，台股在升息後三個月上漲 7.45%，一年後漲幅更擴大至 22.85%，預期聯準會升息進入尾聲，搭配第 4 季旺季效應，有望帶動指數走揚。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股與美股具有高度連動，其中與那斯達克、費城半導體指數的關聯性更高，而每當聯準會停止升息，那斯達克往往能立即展開多頭反彈，台股也跟進表現。

孫傳恕說，除了降息效應，因 NVIDIA 股價走升的 AI 題材未歇、台股企業獲利逐季好轉、蘋果新品上市，以及第 4 季向來走旺季行情等利多，將可同步挹注台股表現。

從基本面來看，景氣對策信號自去 (2022) 年 11 月進入 16 以下的低迷區間，不過被視為全球科技供應鏈上游指標的台股，同期間已大漲近 3 成之多，在下半年基本面逐漸改善之下，預期第 4 季指數將有望走升。

孫傳恕認為，目前除了市場關注真 AI 族群外，隨著蘋果新品即將推出，替秋季電子旺季掀開序幕，有助相關供應鏈營收表現，市場對於 iPhone 15 亮相抱以期待，特別是 Pro Max 銷量有望繳出好成績。

根據估計，今年 iPhone 可望出貨 2.2 億至 2.25 億支，將超越三星成全球最大智慧手機品牌，進入 2024 年後，出貨仍能持續成長至 2.5 億支，對於蘋概股亦是一大挹注。