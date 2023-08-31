我與澳日英經貿往來密切 去年CRS申報筆數年增逾1成

財政部今 (31) 日公布 2022 年度的 CRS(俗稱台版肥咖) 條款，包括澳洲、日本、英國等稅務居民金融帳戶共 16.6 萬筆、年增幅 14.31%，但帳戶金額共 758 億元、年減逾 3 成。

進一步看個別國家的帳戶情況，澳洲帳戶餘額 1960 億元、年減 4.15%，收入流量金額 134 億元、年減 66.6%；日本帳戶餘額 1 兆 4616 億元、年減 18.55%，收入流量金額 578 億元、年減 21.92%；英國帳戶餘額 1282 億元、年增 31.69%、收入流量 46 億元、年增 16.6%。

財政部說明，去年帳戶筆數較 2021 年成長 14.31%，顯示我國與澳洲、日本及英國經貿投資關係往來密切，雙方進行稅務資訊交換合作具實質意義，有助增進稅務資訊透明。

財政部表示，各地區國稅局持續檢視申報資料 (如稅務識別碼、出生日期、地址等資訊異常)，必要時輔導金融機構釐正；今年下半年將以風險為基礎，對所轄金融機構進行書面或實地檢查，確認金融機構遵循 CRS 相關規定情形，今年 9 月我國將與澳洲、日本及英國進行 CRS 資訊自動交換。

財政部強調，國際間交換之 CRS 資訊無法直接用於課稅，係供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得之納稅義務人依法誠實申報納稅。