一銀對中曝險占淨值比16.5% 閃開碧桂園、中植系地產風暴

中國房地產危機成為市場關注焦點，第一金 (2892-TW) 今 (31) 日法說指出，子公司一銀在中國曝險約 370 億元，占淨值比約 16.5%，強調銀行對碧桂園、中植系均無曝險部位。

第一金今天舉行第 2 季線上法說，媒體關注一銀在中國曝險情況。第一金表示，基於風險控管，目前在中國授信已經有明顯下降，現在對陸的授信主要以基本面好的台資、外資企業為主，對陸企授信幾乎不做。

第一金指出，目前一銀對於中國房地產曝險金額約 4 億美元，但大多都是台資企業在中國當地的商辦與商場等，且目前繳息還款皆正常繳付。

此外，第一銀行目前海外分行前三大分別為香港、洛杉磯、紐約等，而過去獲利王柬埔寨金邊則是受到升息、美元資金成本提高影響，進而壓縮利差導致海外獲利排名退居第四名。

第一金表示，美國的紐約、洛杉磯分行今年海外獲利表現亮眼，目前看來美中貿易戰短期不會落幕，資金也持續往美國走，使得紐約、洛杉磯分行上半年獲利年增幅有 2 位數成長。

第一金今年前 6 月稅後純益 131.58 億元，較去年同期成長 28.5%，每股稅後純益 (EPS)0.97 元，核心子公司一銀獲利亮眼為 122.56 億元，年增 21.1%，金控與銀行均締造半年獲利之歷史新高，其他證券、投信與人壽子公司亦延續前一季度優異表現，進一步推升集團績效。

一銀上半年總放款年成長為 + 4.9%，因季度基期較高，年增率較前 1 季放緩，但仍在預估範圍中，主要是台灣出口數據仍弱，廠商庫存去化與調整需要時間；另外，美國第 2 季再啟升息進而提升台美利差，使得銀行上半年受惠於 SWAP 交易利得紅利，上半年已有 70 億元收益進帳。

