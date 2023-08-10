臺慶科估Q3旺季不旺 衝刺車用、AI伺服器布局新動能

電感廠臺慶科 (3357-TW) 第二季獲利走弱，進入第三季，公司也認為，恐旺季不旺，不過，車用訂單相對持穩，加上 TLVR 電感搶攻 AI 伺服器商機，可望成為後續營運新動能。

臺慶科第二季營收 10.94 億元，季減 7%、年減 21.3%，毛利率 23.4%，季減 6.4 個百分點、年減 14.1%，稅後純益 1.69 億元，季減 4.5%，年減 52%，每股純益 1.66 元。

累計臺慶科上半年營收 22.7 億元，年減 20.7%，毛利率 27.2%，年減 8.2 個百分點、稅後純益 3.47 億元，年減 47%，每股純益 3.4 元。

臺慶科說明，第二季因傳統淡季稼動率低，第三季雖然為傳統旺季，但公司認為旺季不旺，務實看待景氣波動。臺慶科 7 月營收 3.3 億元，月減 8.2%、年減 12.1%，累計前 7 月營收 26 億元，年減 19.7%。

公司也積極強化佈局新產品，應用在 AI 伺服器的 TLVR 電感方面，目前台灣廠機器設備就位，預估第一期月產能達 200 萬顆、第四季可正式投產，同時也跨入 CPU、GPU 及 DDR5 所需之特殊電感。

另外，車用則新投入 MMIM 電感（射出成型電感），因門檻高而競爭少，未來鎖定汽車電源管理，主要搶攻電動車商機；其他新產品尚包括同軸傳電感、高信賴性電感等。

以臺慶科第二季產品營收占比來看，車用電子 28%，其次是 PC 相關占 27%，通訊電子占 24%，消費電子 15%、其他 6%。