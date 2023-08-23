凱基證發布永續報告書 今年進行二階段再生能源採購

為響應證券、期貨商重視永續發展和相關利害關係人資訊需求，凱基證今 (23) 日指出，凱基證券與凱基期貨於近期陸續發布 2022 年永續報告書，今年也持續規劃第二階段的再生能源採購專案，提高再生能源使用比率。

凱基證說明，為積極將永續發展和 ESG 議題融入業務發展，制訂責任投資政策，在投資決策及風險評估流程中納入 ESG 機制，藉由關注被投資公司營運狀況、出席股東會行使投票權，以及適當與被投資公司對話與互動等方式，積極落實盡職治理。

在環境永續方面，遵循氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 工作小組的氣候相關財務揭露建議框架，揭露 2022 年氣候行動成果，同時積極推動能源轉型並使用再生能源，凱基證於 2022 年攜手子公司與再生能源售電簽署購售電合約，每年共同採購 300 萬度再生能源，為期 5 年。

凱基證近一 不煮吃，2022 年實際轉供且可歸屬於凱基證券及其子公司度數達 209,568 度，約當減少溫室氣體排放量 107 二氧化碳當量公噸 (tCO2e)，今年持續規劃第二階段再生能源採購專案，提高再生能源使用比率。

同時，凱基證鼓勵同仁參與各項志工活動，以實際行動將關愛擴展到環境及弱勢族群，2022 年度全公司志工時數皆成長。

凱基證依循最新版全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiatives, GRI) 發布的通用準則、永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 投資銀行與經紀商準則及重大主題準則 (Investment Banking & Brokerage)，主動揭露 2022 年 ESG 面向執行成果。