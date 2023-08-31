Q2全球Enterprise SSD營收創新低 旺季成長幅度不如預期

TrendForce 研究顯示，受高通膨及經濟下行影響，各 CSP 資本支出保守並持續調降全年伺服器需求，目前觀察中國方面 CSP 業者今年雲端訂單較去年衰退，導致全年 Enterprise SSD 採購容量遞減；北美方面，部分客戶推遲伺服器新平台的量產時程，加上擴大投資 AI 伺服器，導致 Enterprise SSD 訂單低於預期，第二季全球 Enterprise SSD 營收創新低，僅 15 億美元，季減 24.9%。

第三季 AI 伺服器需求仍暢旺，反觀通用型伺服器訂單和出貨動能仍不見回溫，Enterprise SSD 採購量持續承壓，全年採購位元量預估會比去年低。

同時，供應方面，供應商再次下調產能利用率以減緩庫存增長速度；需求方面，伺服器客戶庫存仍高，採購動能依舊不足，預估使得第三季 Enterprise SSD 均價將呈現季跌約 15%，可能進一步導致第三季營收表現旺季不旺。

不過，受惠 AI 伺服器需求持續看漲，同步帶動儲存訓練模型數據和結果的 Inference Server 需求提升，進一步刺激大容量 Enterprise SSD 的搭載比例上升，其中 SK 集團 QLC 大容量存儲的成本優勢將有助於其搭載率逐步攀升；其他如 HBM、PCIe 5.0 SSD 需求也獲提升，美光也加速相關產品開發，後續兩家業者 Enterprise SSD 領域營收將有機會成長。

三星今年通用型伺服器需求下滑，直接衝擊 Enterprise SSD 領域營收，第二季開始，高階運算 AI 投資成為主要趨勢，壓縮通用型伺服器庫存去化難度，同時也導致 Enterprise SSD 的營收大幅下滑，第二季 Enterprise SSD 領域營收約 5.3 億美元，季減 34.1%。

TrendForce 預期，後續隨著企業紛紛轉向專注於 AI 服務，在追求高速運算的目標下，DRAM 和 HBM 成為主要的記憶體選擇，整體 SSD 需求並沒有明顯成長的跡象，因此三星 Enterprise SSD 領域營收可能再受影響。

SK 集團積極爭取通用型伺服器品牌業者的訂單，即便業界大幅減產，仍試著透過價格優勢擴大市占率，加上受惠於北美客戶的穩定訂單，SK 集團的營收下滑程度略小於其他競爭對手，第二季 Enterprise SSD 領域營收為 3.7 億美元，季減 18.3%。

美光除了受惠於穩定的通用型伺服器品牌業者 SATA SSD 訂單，加上 176 層 PCIe SSD 也開始大量供應，Enterprise SSD 出貨位元也明顯較第一季增長，相對其他供應商來說，第二季 Enterprise SSD 領域營收下跌幅度是最小的，僅季減 1.8%。

鎧俠除了現有的 SAS 產品，隨著客戶陸續驗證完成，也開始大量供應 PCIe 4.0 SSD，第二季 Enterprise SSD 營收達 2.0 億美元，季減 31.1%。未來除了將產品製程升級至 112 層，同時推出 PCIe 5.0 產品，進軍 AI 領域。