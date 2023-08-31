〈家登組供應鏈聯盟〉意德士迎轉單效應 明年營運估重返成長

意德士 (7556-TW) 董事長闕聖哲今 (31) 日表示，隨著 3M 宣布退出氟化物市場，越來越多國際大廠上門詢問，預期明年開始發酵，公司也已追加擴充氟化材產能，期望滿足客戶需求，看好明年營運將重返成長。

闕聖哲指出，3M 去年第四季宣布將在 2025 年全面退出氟化物市場，而公司長期與日商大金合作，因此不受其原料影響，反倒是過去較少接觸的世界大廠都已主動聯繫並提出要嘗試公司產品的需求，目前已有一些小成果。

意德士為滿足客戶需求，已追加擴充產能規劃，預計 2025 年新廠完工後，整體產能會是現有的三倍，看好整體氟化物市場發展。

針對全年，闕聖哲坦言，由於公司部分產品仍與晶圓廠稼動率有正相關，相關標準品需求現階段並未有明顯起色，期望第四季庫存陸續去化完畢後，有機會帶動營收反彈，將力拚今年營收與去年相當，明年即便上半年較平淡，但在高階氟化材需求增長下，將推升明年營運優於今年。

另外，闕聖哲看好綠能發展，今年 6 月投資由工研院綠能所分拆成立的氫豐，持股約 7% 左右，看好氫豐具備廢氫發電的技術，相較現階段技術由純氫發電來的更永續，且現有傳統石化廠與半導體廠就會排出廢氫，有現成的燃料可使用。