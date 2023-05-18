美商退出市場 意德士全氟密封材產能增兩倍

意德士科技 (7556-TW) 今 (18) 日召開法說會，董事長闕聖哲表示，隨著 3M 中止生產氟化物產品，加上客戶有意強化在地供應，公司將在竹東新廠擴大全氟密封材產能，預計 2025 年開始投產，屆時新增產能將是現有的兩倍。

3M 因先前發生一連串事件，去年 12 月正式宣布，將在 2025 年底前退出生產含氟聚合物、氟化液和基於 PFAS 的添加劑產品相關業務，由於氟化物廣泛用於半導體製程，3M 退出後也讓業界擔憂氟化物未來供應情況。

闕聖哲指出，3M 為氟化物主要供應商之一，隨著 3M 決定停產，供應鏈開始尋找替代供應商，意德士因與日商大金結盟，在取得氟原料方面獲得保障，不擔憂缺貨問題，且大金也持續擴產，可滿足客戶未來需求。

闕聖哲看好，意德士目前在台灣市占率低於 10%，其他廠商皆採進口方案，如杜邦 (DuPont)、格林花呢 (Greene Tweed) 等，意德士評估後也決定擴大興建竹東新廠的規模，除了既有停車場外，也向台泥取得土地，整體面積比原預期規劃的再增加三分之一。

展望後市，闕聖哲認為，由於晶圓廠稼動率持續降溫，影響相關耗材用量收斂，第二季營運將落底，第三季起會逐步爬升，預期全年營運可持平去年，仍優於整體半導體市場表現。