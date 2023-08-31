盤後速報 - 世芯-KY(3661)下週(9月7日)除息13.06元，預估參考價2456.94元

世芯-KY(3661-TW)下週(9月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.06元。
以今日(8月31日)收盤價2470.00元計算，預估參考價為2456.94元，息值合計為13.06元，股息殖利率0.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
世芯-KY(3661-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。近5日股價上漲6.9%，台灣加權指數上漲0.86%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/07
|2470.00
|13.06331
|0.53%
|0.0
|2022/09/16
|944.0
|11.354
|1.2%
|0.0
|2021/09/09
|781.0
|6.6894
|0.86%
|0.0
|2020/08/20
|643.0
|3.4509
|0.54%
|0.0
|2019/08/22
|118.0
|1.530464
|1.3%
|0.0
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