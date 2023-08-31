盤後速報 - 世芯-KY(3661)下週(9月7日)除息13.06元，預估參考價2456.94元

世芯-KY(3661-TW)下週(9月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.06元。

以今日(8月31日)收盤價2470.00元計算，預估參考價為2456.94元，息值合計為13.06元，股息殖利率0.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

世芯-KY(3661-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。近5日股價上漲6.9%，台灣加權指數上漲0.86%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/07 2470.00 13.06331 0.53% 0.0
2022/09/16 944.0 11.354 1.2% 0.0
2021/09/09 781.0 6.6894 0.86% 0.0
2020/08/20 643.0 3.4509 0.54% 0.0
2019/08/22 118.0 1.530464 1.3% 0.0

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