【新台股龍捲風】 摩台結算順利登月！記憶體果真上漲完全命中，接下來？

找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！美國 7 月 JOLTS 職位空缺超預期降至兩年多最低，8 月諮商會消費者信心顯著回落，均減輕美聯儲加息壓力，美股開低走高，台股持續上攻，但即便如此，也並非所有股票都會漲！像榮剛 (5009-TW) 這一波就偏弱勢，而為何 NVIDIA 昨日能創收盤價高，美光也大漲？LINE@用戶幫我們做印證，昨日 YT 及 LINE@有沒有搶先預告？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道

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盤面結構除了 AI 持續旺之外，昨日 YT 預告美光，對應過來的宜鼎 (5289-TW) 及優群 (3217-TW) 也表先非常強勢，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/cabRnCKmM3o

優群 (3217-TW) 這兩天點火成功，盤中逼近漲停，主要原因：蘋果即將發表新產品，加上 Supermicro 及 Meta 等伺服器 Long Dimm DDR 5 新產品開始出貨，而隨者 COWOS 產能開出，NVIDIA 過高，先前因美超微下跌的利空可望出盡，明後 2 天將會觸碰 0731 和 0801 兩天賣壓區，投信目前賣壓較大觀察近期是否進場回補，而今消息是 INTEL 推心處理器，大家都想去尋找新標的，其實先前 INTEL 有預告 DDR4 將不再支援，那當然對 DDR5 的優群有利

宜鼎 (5289-TW) 這兩天也是點火成功，盤中一度觸及漲停，昨日 YT 也也提早預告，現在去看也看的到，主要原因: 發表一款超強產品，全新微型「nanoSSD PCIe 4TE3」系列，首款支援 PCIe 傳輸規格的 BGA SSD，積極回應邊緣 AI（Edge AI）設備微型化趨勢，在相當於壹圓硬幣的極小尺寸內，提供高達 1TB 的容量與 PCIe 4.0 x4 的高傳輸速度，更因其焊接於載板上、不易鬆動，可廣泛使用於 5G 基地台、車載與航太任務等易承受震動、外力衝擊或氣候干擾的場域，成為加速實踐智能化應用的高效儲存解決方案。籌碼看投信開單，連續買超 2 天，若能連買 5 天，將可複製前波 215 到 333(+54%)以及 276 到 366(+32%)的走勢，

再來追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財：股后世芯 (3661-TW) 今創歷史高，當然創意 (3443-TW)M31(6643-TW) 愛普 (6531-TW) 智原 (3035-TW) 就持續看好持續看好，其中我們多次操作的智原 (3035-TW)，現在高有壓，下有撐，都有跳空缺口，現在就看新題材: 日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO（股票初次公開交易）預計九月上市，預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地，此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外，在 Arm 掛牌後，有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解，英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通，還有日本瑞穗金融，這四家是主辦方。協辦承銷商，目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援，包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等，全球資金都已準備好準備來搞 ARM，而 ARM 在台合作廠商就是台積電(2330-TW) 和智原(3035-TW)，當我們知道的情況下，當然就是大規模操作，高出低進啊！

另組裝的廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉 (2376-TW) 緯穎 (6669-TW) 持續看好，PCB 的健鼎 (3044TW) 股價 120 到 200 元，早盤我們先出一趟，【cowos】日月光 (3711-TW) 聯電 (2303-TW)，(3583-TW) 辛耘，(6187-TW)萬潤壓回就等低接，【ccl】就是 (2383-TW) 台光電，(6274-TW)台燿壓回持續看好，【電源】看 (2301-TW) 光寶科壓回持續看好，營邦 (3693-TW) 今有辦法拉漲停，等於是預告了接下來眾多 AI 概念股都會自結月盈餘，一旦超出法人預期，就是先噴再說

大行情，勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待



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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險