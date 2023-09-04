A6穩月配新上市》該存股，還是存債？不用壓單邊，股債雙重紅利一起拚

今年股市牛氣沖天，債市價廉息高、收益誘人，此時該存股還是存債？野村投信分析，今年下半年經濟成長恐呈現降溫景況，風險性資產可能面臨高檔修正，市場震盪加劇之下，平衡型基金是最合適的投資方式，進可攻、退可守，兼顧股市高成長及債市好收益的雙重紅利。而國內眾多平衡 / 多重資產基金，駿利亨德森旗下平衡基金以簡單的美國股債平衡策略聞名，下半年控風險、找機會，選這一檔更對味。

兩大利多 X 兩大風險，投資應停看聽

展望下半年，野村投信分析，兩大利多將支撐未來股市、及風險性資產表現：

首先，明 (2024) 年有機會降息：儘管高利率將維持一段時間，一般預估，最快明年可望降息，將有助於風險性資產之表現。第二，美國經濟軟著陸機率大增：目前美國就業市場及消費力道依然強勁，顯示激進升息並未對經濟產生過度抑制效果，美國經濟軟著陸機率將提高。

野村投信也提醒，投資市場後市雖樂觀以待，但兩大風險仍值得留意：

首先，經濟減速、市場震盪加劇：美國經濟雖不至於衰退，但仍是有感降溫；尤其處於高利率、信貸緊縮環境，考驗各公司營運及獲利表現，建議聚焦高品質成長股方為上策。其次是美國發債量增加，利率風險仍在：美國財政部今年第三季舉債規模將上調至 1 兆美元，短期而言，即使升息循環邁入尾聲，但在發債潮之下，利率風險仍存在，風險性資產表現將承壓。

下半年投資布局，平衡型基金最對味

既然下半年投資前景多空仍拉鋸，野村投信建議，投資不宜壓單邊，應布局進可攻、退可守的平衡型基金，才是最適合的選擇，一方面追求比純債券基金更優渥的收益機會；另一方面又參與股市潛在成長機會、且相對純股票基金承受較低的回檔修正風險。

從今年以來平衡式指數表現 (詳見圖一)，即可看出平衡基金在波動環境下的優勢。而目前國內核備平衡 / 多重資產基金中，駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 駕馭多空波動、30 年實力備受肯定，因而受到保險基金、退休基金等大型機構法人，或是追求長期細水長流表現的投資人所青睞。

經典款平衡基金，「A6 穩月配」讓理財如虎添翼

駿利亨德森旗下平衡基金成立以來，始終秉持單純的股債配置，以「美國高評級綜合債券」搭配「美國大型優質成長股」，操作成績有目共睹，被視為平衡基金經典款，就像白襯衫不複雜卻很百搭，永遠不退流行。

根據晨星統計 (註 1)，駿利亨德森旗下的平衡基金自成立以來迄今，歷經 24 個完整年度，計有 16 個年度正報酬，年度績效正報酬機率超過三分之二。值得一提的是，長期累積的總報酬，約四分之三來自精準選股的貢獻，顯見該基金投資團隊極佳的選股功力。

現在，駿利亨德森旗下平衡基金還推出 A6 穩月配級別 (見表一)，提供每月現金流、滿足有現金流需求的投資人，進行更彈性的理財規劃。

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註 1 / 資料來源：晨星， A2 美元累積級別 1998/12/24 成立，至 2022 年底總計歷經 24 個完整年度，各年度累積報酬：1999 年 / 22.6%、2000 年 /-1.5%、2001 年 /-6.2%、2002 年 /-8.1%、2003 年 / 12.9%、2004 年 / 6.7%、2005 年 / 6.6%、2006 年 / 9.2%、2007 年 / 8.7%、2008 年 /-18.0%、2009 年 / 23.5%、2010 年 / 6.6%、2011 年 /-0.3%、2012 年 / 11.5%、2013 年 / 16.4%、2014 年 / 4.4%、2015 年 /-0.6%、2016 年 / 3.0%、2017 年 / 16.4%、2018 年 /-1.0%、2019 年 / 20.1%、2020 年 / 12.6%、2021 年 / 15.5%、2022 年 /-17.6%。資料日期：2023/7/31。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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〈以上文章為野村投信贊助刊登〉

註：A6 穩月配美元與 A5 及 V5 配息級別之差異為 A6 穩月配美元為固定目標配息金額，A5 及 V5 配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故 A6 穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最 低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (投資人須知)。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯 本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款 保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心 申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環 之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人 須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度 甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關 風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對 不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不 代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金 由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基 金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】AMK01-230800091