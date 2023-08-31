家登攜9家業者打造在地供應鏈 第一步進軍美國

家登 (3680-TW) 今 (31) 日宣布與 9 家業者，共同成立半導體在地供應鏈聯盟，董事長邱銘乾表示，聯盟期望透過成員間的彈性跟效率取得優勢，目前已合資成立德鑫半導體，並持股家登美國子公司，率先以打群架模式，服務大客戶在美國的據點。

家登指出，此次與家碩 (6953-TW)、迅得 (6438-TW)、科嶠 (4542-TW)、微程式、濾能 (6823-TW)、耐特、意德士 (7556-TW)、奇鼎與聖凰合作，整合材料、設備、系統與微污染防治等上下游，借彼此長處，打造半導體本土供應鏈聯盟，以整合性方案佈局未來十年產能。

另外，家登與其中七家業者共同成立德鑫半導體，並持股家登美國子公司 49%，透過其銷售與服務整合性產品，率先滿足大客戶在美國的在地化需求，並看好打群架可有效發揮成本效益。

邱銘乾看好，台灣生產彈性遠超過其他國家，且過去幾年台灣產業從過往技術的引進者，轉變成為製造技術的領導者，客戶也必須要有提供彈性與技術的供應商，聯盟也保持高效率與開放心態，跟著客戶一起成長。

邱銘乾補充，此次成立聯盟是先做朋友，彼此確認各自脾性後，再做生意，未來生意模式一旦成功後，也會複製同樣模式前進歐洲與日本等國家。