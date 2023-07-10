家登Q2營收探7季低 全年成長目標不變

家登 (3680-TW) 今 (10) 日公佈 6 月營收 3.29 億元，月減 5.48%，年減 13.39%，第二季合併營收 9.81 億元，季減 31.82%，年增 7.98%，累計上半年營收 24.19 億元，年增 15.65%；受先進製程去化庫存影響，先進光罩載具拉貨延遲至第三季，家登第二季營收下探七季低點，全年成長目標不變。

家登旗下家碩科技已登錄興櫃，主要提供半導體設備及相關零組件設計、製造、銷售及維修服務，應用在 EUV 光罩及高階製程光罩傳載自動化技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等，擁有堅強的專利布局，已陸續獲得多項光罩相關設備發明及新型專利。

家碩產品已獲得多家國際大廠認證，進入全球晶圓大廠供應鏈，家登看好，與家碩合作，將落實載具及設備專業，相輔相成與客戶建立緊密堅強的合作關係，提供無可取代的一站式解決方案，業務穩定成長。

展望未來，家登預期，隨著 AI 人工智慧、5G 通訊、雲端運算及電動車的興起，家碩技術能量將逐步展現，並與家登一同跟隨客戶腳步，拓展海外市場，建立海外服務機制，共創零時差服務效能，並與其他供應商一起，打造台灣半導體國家隊，為全球客戶提供堅實又穩定的供應鏈。