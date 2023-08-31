中國通過首批AI大模型名單 百度、字節、商湯報到

中國百度 (BIDU-US) 、字節、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜等八個企業 / 機構的大模型，位列首批名單，可正式向民眾推出生成式人工智慧（AI）服務，但阿里巴巴 (09988-HK) 「通義千問」、360 智腦、訊飛星火等則不在首批獲批名單上。

據《科創板日報》報導，目前百度「文心一言」已正式向全社會開放，用戶已可以在蘋果商店 App Store 和 Android 應用程式商店下載「文心一言」或透過「文心一言」官網直接體驗。

百度還會開放一批經過全新重構的 AI 原生應用，讓廣大用戶體驗生成式 AI 的理解、生成、邏輯、記憶四大能力。

除了百度外，商湯大模型應用「商量 SenseChat」、百川智能也通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，即日起全面向廣大用戶開放。智譜首款生成式 AI 助手「智譜清言」已於周三上線，用戶可透過 AppStore、Android 應用程式商店下載，或在微信搜索「智譜清言」，體驗功能。

百川智能成立於 4 月 10 日，由前搜狗公司執行長王小川創立，已發布三款通用大語言模型。紫東太初也將於周五向民眾開放服務。

日前國家網信辦聯合國家發改委、教育部、科技部等七部門公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，該管理辦法在 8 月 15 日上路。

多位業界人士表示，政府確立生成式 AI 實施辦法「備案制」，而不是此前預期的審核許可制，展現意在促進 AI 產業發展創新的「呵護式」監管思路。

接近監管機關人士指出，政府在起草過程中始終把推動 AI 等新技術發展應用列為工作的重要出發點和落腳點，鼓勵生成式 AI 技術在各行業、各領域的創新應用，以及框架、晶片及配套軟體平台等基礎技術的自主創新。