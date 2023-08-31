德儀展開大規模投資周期 美券商喊賣：股價太貴了

華爾街分析師周三 (30 日) 將德州儀器 (TXN-US) 股票評級調降至「賣出」，因為該半導體公司展開「大規模」的長期投資周期。

伯恩斯坦分析師 Stacy Rasgon 將德儀股票評級自「符合大盤表現」降至「遜於大盤」，但維持 145 美元的目標價。德儀周三小跌 0.86%，收每股 169.23 美元，今年迄今該股約上漲 2.43%。

Rasgon 認為德儀股價已顯昂貴，以未來 12 個月收益估算，其本益比達 22.6，已高於 FactSet 追蹤該股的 5 年均值 22.4。

若將 Rasgon 對該公司的毛利率預估納入計算，該股價看起來就更加昂貴，因為該指標顯示從 2025 年到 2030 年，毛利率將趨於 60% 或更低。根據 FactSet，華爾街對德儀 2025 年至 2028 年間毛利率的共識預期是介於 63% 至 65%。該公司 2022 年的毛利率為 68.8%(毛利率的計算方法是毛利除以營收)。

Rasgon 認為，隨著資本支出 (capex) 增加，華爾街共識似乎在結構上錯估了德儀毛利率可能的軌跡。

德儀預測，自 2023 年到 2026 年，每年的資本支出平均約 50 億美元。該公司正在努力大幅壓低成本並增加產能以對應需求。執行長 Haviv Ilan 今年 6 月在與伯恩斯坦舉行的會議上稱此舉是公司「發展的新階段」。

Rasgon 周三報告寫道：「我們不會因為德儀的資本支出策略而打擊他們，但我們確實認為該策略施行後可能導致結構性表現不佳。」

針對資本支出對毛利率的影響，德儀並未回應媒體置評請求。