三大法人併肩買超台股 外資賣超技嘉及光寶科兩AI伺服器個股

台股今 (30) 日終場集中市場以上漲 96.17 點或 0.58% 作收，成交值 2794.08 億元，收盤指數報 16719.82 點，三大法人外資、投信、自營商同步買超，合計買超 124.74 億元，外資今天買超矽統 (2363-TW) 及旺宏 (2337-TW) 都超過 1 萬張，在 AI 伺服器相關個股，外資則賣超技嘉 (2376-TW) 及光寶科 (2301-TW)。

8 月 30 日集中市場外資買超 71.23 億元，投信買超 29.55 億元，自營商買超 23.96 億元；在期貨市場上，外資交易淨口數爲空單 1838 口，未平倉合約口數爲空單 6694 口。

8 月 30 日集中市場外資買超較多的個股爲，矽統、旺宏、中鋼、裕隆、聯電、緯創、威盛、力積電、日月光投控、元大金；8 月 30 日集中市場外資賣超較多的個股爲，長榮航、群創、友達、華航、台玻、統一、台泥、技嘉、光寶科、兆豐金。

8 月 30 日集中市場投信買超較多的個股爲，技嘉、東陽、聯電、聯茂、定穎、陽明、京元電、彰銀、永豐金、敬鵬；8 月 30 日集中市場投信賣超較多的個股爲，光寶科、康舒、健鼎、中鋼、中鴻、東元、英業達、建準、緯創、辛耘。

8 月 30 日集中市場自營商買超較多的個股爲，旺宏、裕隆、台玻、國泰金、偉詮電、廣達、聯電、凌陽、聯茂、漢翔；8 月 30 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，華航、群創、台新金、長榮航、啟碁、矽統、遠東新、世紀鋼、定穎、四維航。

在市場成交量能不足的走勢下，證券分析師黃漢成指出，台股大盤出現高檔振盪，預估目前大盤將維持在半年線與季線之間振盪，形成下有撑、上有壓的走勢。