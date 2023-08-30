〈房產〉新店裕隆城周邊房市交易超熱絡 平均每天成交超過1件

百貨商場不僅提供周遭居民便利的採買管道，其強大的商業群聚效應，也有相當機會帶動區域的整體發展。房仲業者根據實價登錄資料，統計近二年全台新開幕或即將開幕的百貨商場周邊交易價量市況，發現新店裕隆城交易超火熱，而岡山樂購站前廣場還有 1 字頭房價可買。

永慶房產集團統計顯示，新北新店裕隆城周邊近一年房市交易量為 369 筆，相當於天天都有成交，交易十分熱絡，且裕隆城周邊交易量占整個新店區交易量約 21.7%，顯見新店裕隆城附近的房屋受到購屋族群的青睞。

裕隆 (2201-TW) 旗下新店裕隆城落成開始倒數，內部已定於 9 月 20 日試營運、28 日正式開幕，搶攻緊接而來的中秋及國慶連假商機。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新店裕隆城鄰近台北捷運松山新店線的大坪林站和七張站，交通十分便利，學校、日常採買一應俱全，加上新店寶高智慧園區坐落，大量就業人口進駐，帶動購屋需求，在新店裕隆城預計 9 月開幕後，將讓周邊生活機能更加分。

若從商場周邊交易量占行政區的比例來觀察，LaLaport 台中佔比最高，達 42.5%，代表台中市東區的房市交易每 2 筆，就有將近 1 筆落在 LaLaport 台中商場附近。陳金萍說明，LaLaport 台中今年 5 月才正式開幕，為台中市東區糖廠湖濱生態園區的親子複合式購物中心，且鄰近台中火車站，交通十分便利，再加上周遭本來就有許多餐廳與商家聚集，生活機能良好，受到不少潛在的購屋族群青睞。

若從房價來看，岡山樂購站前廣場周邊 1 字頭房價相當實惠，對於當地的小資族或新婚夫妻等購屋族群來說，購屋負擔相較於其他區域輕鬆。陳金萍指出，岡山樂購站前廣場鄰近高雄捷運紅線南岡山站，擁有捷運優勢，在岡山樂購站前廣場開幕後，更強化周邊生活機能，帶動岡山生活圈發展，加上未來高雄捷運向北延伸至路竹計畫利多，以及科技大廠人才進駐，房市後市極具發展潛力。

陳金萍補充，觀察全台百貨商場的設立，不僅吸引不少大型店家或餐廳進駐，強化周邊生活機能，若鄰近捷運或台鐵等軌道系統，交通便利性提升，將使周邊生活圈條件更具競爭力。