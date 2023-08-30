〈台股盤前〉電子股可望接棒領漲 挑戰站上月線

台股昨 (29) 日尾盤在台積電 (2330-TW) 等權值股拉抬下，收漲 114.39 點來到 16623.65 點，收復 5 日線位置，成交值則縮至 2496.76 億元，隨著美股科技股持續強彈，台股電子股再度接棒成為撐盤要角可期，今 (30) 日有利推升大盤站上月線 16645 點。

隨著美債殖利率持續下滑，道瓊指數收紅逾 290 點，標準普爾 500 指數走高達 1.4%，那斯達克綜合指數走升達 1.7%，而輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 改寫歷史新高，推動費城半導體指數勁揚近 2.6%。

而三大法人昨日合計在集中市場買超 71.96 億元，其中外資買超 41.33 億元，投信買超 31.77 億元，僅自營商小幅賣超 1.13 億元。

為避免外資因應境外基金贖回或資金需求，將台股當作提款機，金管會 3 月底決議開放外資得以台灣上市櫃股票作擔保品，向境外金融機構借外幣，原定 9 月底前實施的時程，提早 1 個月上路，有助穩定台股。

散熱廠泰碩 (3338-TW) 董事會推選新任董事長，由連接器廠信音 (6126-TW) 副董事長兼總經理彭朋煌接任，亦即信音正式主導泰碩。

鴻海 (2317-TW) 和裕隆 (2201-TW) 共組的鴻華先進上市前「投資人閉門座談會」陸續完成，會中提及，明年單一車款有望進帳 250 億元營收，並將啟動全球擴產計畫。

IBM 發表最新類比人腦造神經網路晶片，效率大增 14 倍，業界看好，有望成為全球 AI 殺手級產品，此技術突破關鍵是 IBM 攜手旺宏獨家開發的相變化記憶體 (PCM) 而成。

法人指出，近期震盪格局使買盤陷入觀望，大盤往上的月線和季線下彎壓力重，台股現階段季線扣抵值已扣高到 16500 點之上，若大盤遲遲未能放量向上突破，月季線將形成上檔雙重蓋頭反壓。