〈貴金屬盤後〉美經濟數據疲軟 黃金攻上三周高點

黃金期貨周二 (29 日) 收在三周高點，主因是數據顯示美國消費者信心減弱、職缺減少，打壓美元和美債殖利率，進而拉抬貴金屬行情。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 18.30 美元或 0.9%，報每盎司 1965.10 美元，為 8 月 7 日以來最高收盤價。

過去一周以來，隨著美債殖利率從逾 15 年高點滑落，金價從中受益。

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 說，美國的經濟數據是美元走勢的關鍵，美元若走強，可能引導金價下滑。

美國經濟聯合會 (Conference Board) 周二公布，8 月消費者信心從前月修正後的 114 降至 106.1。美國勞工部則公布，美國 7 月職缺減少至 880 萬，為 28 個月低點。

受數據影響，10 年期美債殖利率下滑至 4.122%，遠離上周一度觸及的 2007 年來最高水準、接近 4.37%。

美元也從接近 3 月迄今的高點滑落，ICE 美元指數 (DXY) 報 103.516。

但 Aslam 指出，對交易員來說，最重要的依然是聯準會 (Fed) 的貨幣政策。「一個緊繃的就業市場，代表通膨可能會保持在高點一段較長時間，也意味著 Fed 採取進一步行動的威脅仍存在。這讓金價難以繼續上攻。」

大宗商品分析師把黃金最近的強勢，歸功於 Fed 主席鮑爾上周的演說——他對更多升息的可能性不置可否。

德國商業銀行團隊說，正因為利率走向不明朗，一旦投資人能夠更加掌握情勢，貴金屬短期的走勢可能很快翻轉。「在此背景下，金價不太可能出現大漲或大跌，這在現階段是不合理的。」

摩根士丹利分析師則樂觀許多，表示正在尋找買進黃金的契機。

本周稍後，美國將公布一連串可能左右金價的重要數據，包括周四的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 偏好的通膨指標，接著周五將公布 8 月的非農就業報告。

Comex 金屬商品交易