集保eNotice平台上線不到2個月 逾20萬人使用

集保結算所推出的「股務事務電子通知平台」(eNotice 平台) 自今 (2023) 年 6 月 30 日上線後，不到 2 個月的時間啟用 eNotice 服務人數已突破 20 萬人，不僅提供投資人獲取股利資訊便捷方式，也大幅降低紙張的使用，共同朝向 2050 淨零排放，實踐 ESG 永續發展目標努力。

集保結算所提供上市、上櫃、興櫃等發行公司發放股利時的電子通知服務，因應 7 至 9 月除權息旺季到來，目前已與近 800 家發行公司完成簽約，其中近 500 家公司已排定使用 eNotice 平台，並由平台寄出超過 20 萬筆的股利發放電子通知書且持續增加中。

根據統計，去年約有超過 1400 家上市櫃公司辦理股利分派，分派頻率則有季配息、半年配息或年配息，全年共有 1500 多家次的公司辦理股利分派，並有超過 5800 萬份的紙本發放通知書印發寄送。

如果參考行政院環保署的 A4 紙碳足跡與環境品質文教基金會的增種樹數量等資訊，若將每年 5800 萬份的紙本通知書都轉換為電子通知，換算每年約可減少 440 噸碳排放，相當 36600 棵樹一年的吸碳量，約為 6 座大安森林公園之樹木數量。

另外，一年節省的紙張長度連接約可繞行台灣 14.8 圈，相當於繞行地球 0.44 圈；紙張疊起來高度相當於 11.4 座台北 101 大樓。