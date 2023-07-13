集保eNotice服務上線1周 逾650家公司簽約

集保結算所「股務事務電子通知平台」(eNotice 平台) 自今 (2023) 年 6 月 30 日正式上線，已有 5 萬名投資人及機構法人註冊登錄，超過 650 家發行公司完成簽約，其中約 150 家發行公司將在 7、8 月的股票除權息旺季，率先使用 eNotice 平台，市場反應十分熱烈。

股利發放電子通知服務，除了發行公司同意採用外，也需要投資人及機構法人於 eNotice 平台完成註冊並同意接收股利發放電子通知，為吸引投資人，集保結算所特別舉辦投資人 eNotice 抽獎活動，上線短短 1 周已有 5 萬戶投資人踴躍響應，登入平台完成啟用，並有 1 萬 3000 多人次中奬。

在機構法人部分，財政部國庫署代表行庫官股投資人率先完成啟用，為首波同意接收 eNotice 服務的政府機關，另代理超過 1 萬 3000 戶外資客戶的滙豐銀行、渣打銀行、摩根大通銀行、花旗銀行及德意志銀行等 5 大外資保管銀行，也全數同意接收電子通知，共同體驗這項便捷的數位服務。

集保結算所總經理陳德鄉表示，即日起至 9 月 30 日抽獎活動期間內，不論手上是否持有股票，投資人皆可透過集保 e 手掌握 App、證券商 App 連結或直接登入股東 e 服務平台，完成註冊並同意接收 eNotice 服務，即可參加多重抽獎，共有 6 萬多個奬項、總獎金超過千萬元，歡迎投資人共襄盛舉。

陳德鄉也呼籲，尚未完成 eNotice 簽約服務的上市、上櫃及興櫃公司，儘快簽約使用該服務，讓股東即時掌握股利資訊，具體實踐 ESG 永續發展目標。

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