鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.97億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達20.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,961.85美元，24小時漲跌幅+0.11%；以太幣(ETH)現報價格1,646.19美元，24小時漲跌幅+0.46%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.97億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.74億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.03億美元。

24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅20.3%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅6.83%；Worldcoin(WLD)24小時漲幅6.41%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅30.7%；系統幣(SYS)24小時跌幅24.6%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅10.9%。

近一週漲幅：TOMO(TOMO)近一週漲幅29.4%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅19.5%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅15.8%。

近一週跌幅：Akropolis(AKRO)近一週跌幅46.3%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅40.2%；LPT(LPT)近一週跌幅24.4%。

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