美國政府公布加密貨幣稅收新規 打擊逃漏稅

根據美國財政部周五 (25 日) 公布的一項擬議規則，包括交易所和支付處理商在內的家密貨幣經紀商必須向美國國稅局報告用戶銷售和交換數位資產的訊息。該規定是美國國會和監管機構打擊可能未納稅加密貨幣用戶舉措的一部分。

美國財政部表示，一份名為「Form 1099-DA」的信稅收報告表格能幫助納稅人確認自己是欠稅，也有助加密貨幣用戶避免進行複雜的計算來確定自己的收益。此外，該表格還能讓數位資產經紀人遵守與債券和股票等其他金融工具經紀人相同的訊息披露規則。

根據該提案，「經紀人」的定義將包括集中式和分散式數位資產交易平台、加密支付處理商和用戶儲存數位資產的某些線上錢包。該規則將涵蓋比特幣與以太幣等加密資產還有 NFT(on-fungible tokens)。

經紀人須將表格發送給美國國稅局和數位資產持有人，協助他們進行繳稅作業。財政部提議上述規定於 2025 年對經紀商生效，適用於 2026 年的報稅季。

財政部聲明表示：「這是當局為縮小稅收差距、解決數位資產帶來的風險，並確保可以每個人都遵守同一套規則的而努力的一部分。」

報導指出，加密貨幣產業對財政部的提議反應不一。

區塊鏈協會 (Blockchain Association) 執行長 Kristin Smith 表示，如果操作得當，新規則可以幫助替日常加密貨幣用戶提供必要訊息，以準確遵守稅法。

專注去中心化金融的遊說團體 DeFi 教育基金 (DeFi Education Fund) 的執行長 Miller Whitehouse-Levine 則表示，擬議的方法既不會簡化納稅申報，也不會提高稅收合規性。

Whitehouse-Levine 在一份聲明中表示：「今天國稅局的提議令人困惑，自相矛盾而且是誤導的，當局試圖應用基於仲介機構存在的監管框架，而這些仲介機構並不存在。」

截稿前，根據 CoinGecko 數據，Bitcoin(BTC-US)24 小時內下跌 0.2%，報 25,882.75；以太幣 (ETH-US) 下跌 1.7%，報 1,641.47。