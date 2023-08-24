幣圈催生巨大財富 卻接連傳出離奇遇害事件

如同巴爾扎克 (Honoré Balzac) 在《人間喜劇》所寫的，「巨大財富的背後，都隱藏著罪惡」。自從以比特幣為代表的各類加密貨幣走紅以來，幣圈在短時間創造了巨額財富的同時，也催生了一系列離奇的案件。

在幣圈，失踪、不明原因死亡、死亡威脅等慘劇接連上演，這些不幸死亡的人當中，除了身家數十億的巨富，也有新創企業的年輕人。

8 月中旬，在保加利亞首都索非亞，一位水管工在打開散發惡臭的排水渠時，竟發現了疑似人體殘骸的物體。警方調查顯示，受害者 Christian Peev 是加密貨幣圈新貴，於美國發家，在社交領域和加密貨幣領域中相當活躍。

監控錄像顯示，Peev 在 8 月 8 日曾與一個名叫瓦爾奇諾夫 (Vesco Valchinov) 的男子一同進入後者的公寓。第二日瓦爾奇諾夫在逃往索非亞郊外的維托沙山的旅館遭警方抓捕，此人正是兇手，與受害者皮耶夫算是圈中友人。警方初步推斷，兇手眼饞他投資加密貨幣賺到的巨額財富因而將其殺害。

另外，在早些時候，在阿根廷的布宜諾斯艾利斯，一位名叫阿爾加巴 (Fernando Pérez Algaba) 的幣圈百萬富豪，也在失踪 5 天後的 7 月 23 日，被發現丟棄的紅色手提箱中，且屍體已被肢解。警調發現，阿爾加巴嗜賭，背後與當地幫派有過衝突和債務糾紛，死亡可能與此相關。

自加密貨幣誕生開始，彷彿就帶著「原罪」，去中心化的特點帶來革新，但同時卻也容易遭居心不良的人利用。在沒有擔保且自帶規避監管屬性的加密貨幣，可以說是灰黑入產業的天堂。

儘管科技技術發展本身無罪，但當一種技術成為少數群體聚斂財富的手段，而非造福更多人時，恐怕就會衍生出超出技術領域的問題。