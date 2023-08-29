鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至16.61元，預估目標價為221.23元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.01元下修至16.61元，其中最高估值19.29元，最低估值14.74元，預估目標價為221.23元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 19.29 21.27 24.51
最低值 14.74 18.71 21.74
平均值 16.74 19.79 22.86
中位數 16.61 19.66 22.67

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 103,479,000 120,443,000 138,361,000
最低值 83,321,640 78,183,470 88,463,420
平均值 97,981,310 100,785,590 111,429,370
中位數 99,916,510 107,432,000 109,313,810

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 17.17 14.8 12.2 11.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		 86,608,165 72,159,554 59,477,759 59,132,232

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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