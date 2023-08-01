鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至17.83元，預估目標價為250元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.48元上修至17.83元，其中最高估值18.97元，最低估值16.28元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.97
|22.22
|25.72
|最低值
|16.28
|20.01
|22.74
|平均值
|17.83
|21.13
|24.73
|中位數
|17.83
|21.31
|24.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|104,174,000
|120,443,000
|138,361,000
|最低值
|66,815,790
|78,183,470
|88,463,420
|平均值
|94,201,710
|105,298,520
|115,466,670
|中位數
|99,871,000
|113,950,000
|119,815,580
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|17.17
|14.8
|12.2
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
|59,132,232
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。