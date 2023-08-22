鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至17.21元，預估目標價為237元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.35元下修至17.21元，其中最高估值19.29元，最低估值15.66元，預估目標價為237元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 19.29 21.78 25.21
最低值 15.66 19.5 22.29
平均值 17.28 20.35 23.92
中位數 17.21 20.12 24.35

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 104,174,000 120,443,000 138,361,000
最低值 83,321,640 78,183,470 88,463,420
平均值 98,755,390 102,537,430 115,141,140
中位數 100,713,250 110,126,150 118,839,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 17.17 14.8 12.2 11.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		 86,608,165 72,159,554 59,477,759 59,132,232

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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