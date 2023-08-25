鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至17.21元，預估目標價為238.6元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.21元上修至17.21元，其中最高估值19.29元，最低估值15.66元，預估目標價為238.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|19.29
|21.78
|25.21
|最低值
|15.66
|19.5
|22.29
|平均值
|17.28
|20.35
|23.92
|中位數
|17.21
|20.12
|24.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|104,174,000
|120,443,000
|138,361,000
|最低值
|83,321,640
|78,183,470
|88,463,420
|平均值
|98,755,390
|102,537,430
|115,141,140
|中位數
|100,713,250
|110,126,150
|118,839,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|17.17
|14.8
|12.2
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
|59,132,232
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。