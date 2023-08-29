鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)目標價調降至221.23元，幅度約7.9%

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中租-KY(5871-TW)提出目標價估值：中位數由240.2元下修至221.23元，調降幅度7.9%。其中最高估值274.5元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予中租-KY(5871-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。
中租-KY(5871-TW)今(29日)收盤價為178.5元。近5日股價上漲1.4%，相關其他類指數近5日上漲1.32%，台灣加權指數上漲0.78%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。