福島核汙水排海 引發日本美妝集團股價走低

日本福島第一核電站宣布開始排放核汙水前後，連累多家日本美妝集團股價下跌，有中國消費者向日本美妝業者詢問產品是否受核汙水影響或產地接近福島。

據《界面新聞》報導，資生堂集團股價從 8 月 11 日開始下跌，周跌幅最高達到 6.9%，25 日當天再下跌 1.1%，從年初至今股價累計已下跌 16.69%。

高絲集團股價在 8 月 7 日達到 8 月至今最高點，隨後三周的周跌幅分別為 6.3%、4.5% 及 3.7%。在 8 月 24 日前後，花王集團和寶麗奧蜜思集團的股價也都出現不同程度下跌。

這或與日本核汙水排海引發的負面輿情有關。這些集團旗下品牌的天貓旗艦店，已經有消費者在咨詢評論區詢問產品是否受核汙水影響或產地接近福島。社交媒體上也有網友稱要把未開封產品退貨，已開封產品則考慮停用。

許多品牌近期都推出針對中國遊客的舉措。資生堂推出名為「觀美日本」的微信小程序，與日本國家旅遊局、星野集團、日本航空、三越伊勢丹等九家業者聯手，發布日本相關旅遊和文化資訊，以吸引中國遊客前往日本。

日本核汙水排海後，這些美妝品牌在中國和日本市場可能會面臨一輪挑戰——7 月，中國訪日遊客數量僅為疫情前的三分之一。可以肯定的是，消費者對產品安全性的擔憂仍會持續相當長的時間。

中國海關總署的數據顯示，2023 年 1 月至 7 月，中國從日本進口的化妝品總額下降 5.8% 至人民幣 152.89 億元。但在 2019 年至 2021 年，日本都是中國化妝品進口量最大的國家，雖然在 2022 年輸給法國，但仍然位居第二。