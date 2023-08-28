疫後旅遊支出增加 台灣人每趟平均花7.2萬元較疫情前增3成

疫後旅遊潮持續發燒。根據 Visa 發布的全球消費者旅遊意向報告，台灣民眾打算在未來 2 年平均安排 5 趟海外出遊，每人每趟六天五夜的旅費平均支出約 7 萬 2700 元，比起 2020 年疫情前的旅遊花費增加約 3 成。

調查發現，不同世代旅遊習慣也不同，「Z 世代」、「年輕家庭」及「高資產族群」旅遊考量喜好也不盡相同。

調查指出，台灣人海外旅遊熱門地點仍以亞太地區為主，60% 的台灣人最愛日本，南韓及中國大陸以 13% 居次，其他包括澳洲 (10%)、泰國 (9%)、香港 (7%)。

至於歐美地區則以法國 (7%)、加拿大 (6%) 最受歡迎；值得注意的是，Z 世代的大學生與社會新鮮人對小眾旅遊地頗具熱情，在亞太地區以外，有 7% 的 Z 世代消費者選擇到巴西旅遊，埃及 (4%)、安哥拉 (4%) 等地也登上 Z 世代旅遊熱門榜。

在旅遊偏好部分，Z 世代較在意 CP 值，因此在選擇旅遊地時，受預算因素影響高達 40%；除此，Z 世代也注重行程彈性、追求自由度，不僅預訂行程的比例較低，也經常到旅遊當地才搜尋相關資訊；在資訊管道的選擇上，仰賴旅遊比價平台與論壇網站的比例也比其他族群高出 7%。

而帶著 12 歲以下小孩同遊的年輕家庭，傾向預先安排好遊程，近 6 成 (59%) 會預先查詢當地交通、事先蒐集景點活動資訊、預訂住宿（54%）與用餐 (35%)。

至於年收入超過新台幣 230 萬元的高資產族群對旅遊體驗要求高，偏好具當地特色的飲食 (64%)，超過 4 成習慣旅遊出發前先預訂好餐廳 (43%)；此外，高資產族群比一般消費者更講究住宿條件，選擇入住飯店比例超過七成 (77%)，也偏好四星級以上的住宿 (52%) 及飯店設施 (41%)。