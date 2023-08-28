兩大優勢助陣 兆豐銀雙幣卡發卡量、簽帳金額翻倍增長

在海外旅遊及日元貶值的助陣下，意外推升雙幣信用卡的行情，尤其是日元雙幣卡更是市場新寵，根據兆豐銀行統計，旗下的日元及美元雙幣卡今年前 7 月發卡量年增將近 2 倍，日元的刷卡金額更是有 7.5 倍的年增幅。

國境解封讓海外旅遊再度升溫，其中日本在日元貶值助攻下吸引國人蜂擁前往，具備免匯差風險優勢的雙幣卡也躍居成為國人辦卡新寵。兆豐銀行的雙幣卡今年前 7 月不論是發卡量或是簽帳金額均較去年同期呈現翻倍成長。

從辦卡年齡層來看，今年新申辦雙幣卡的民眾，平均年齡層從過去的 50 歲降低到 40 歲，每卡月平均交易金額更是全行有效卡的 4 倍之多，顯示雙幣卡客群的含金量之高，儼然是發卡行繼頂級卡後的第二隻超強金雞母。

兆豐銀行分析，雙幣卡優勢在於可讓民眾在外幣貶值時，先透過網路銀行購買即期外幣存放於外幣帳戶，再利用雙幣信用卡於海外刷卡，就能直接以外幣存款帳戶餘額支付外幣帳單，省下結匯程序時間，同時免除匯差風險。

目前市面上各家雙幣卡提供的現金回饋，國外消費都有 1.5% 回饋起跳的水準，如玉山雙幣信用卡免收海外交易手續費 1.5%，永豐幣倍卡則提供 2% 回饋，兆豐銀行雙幣卡的海外回饋則一口氣拉高到 2.5% 且無上限的好康，在扣除 1.5% 海外交易手續費，還能倒賺 1% 回饋。

舉例來說，民眾到日本購買合利他命 EX 為例，在 BicCamera 購買一瓶售價 6580 日圓，A 君持一般信用卡購買，B 君持兆豐雙幣卡購買，回國後若日幣匯率已漲到 0.25，則 A 君等於得用當時的 0.25 匯率支付，相當於得花台幣 1645 元。

反觀 B 君早前已在日圓匯率 0.21 時換好日幣放在戶頭，因此無論匯率如何漲，雙幣卡的帳單都可以直接從日幣帳戶扣款，只需花 1382 元，直接比 A 君省下了 263 元台幣，加上兆豐雙幣卡還可再倒賺 1% 現金回饋，相對划算。