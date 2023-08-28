美元指數走強、新台幣應聲重貶，跌勢何時方休？！

台灣做為出口型國家，貨幣受到貿易出口的影響很大，當出口表現好時，出口商將外匯換回台幣需求增加，台幣便會走強，但近一年因受到世界經濟尚未復甦的影響，出口表現並不理想，從去年 8 月開始出口成長率劇減，至今為止已經連續 11 個月呈現衰退，其中最為嚴重的衰退在今年 6 月，年增率降到 - 23.38%，而上個月雖稍有回升但仍有 10.4% 的負成長，在出口如此疲弱的情況下，台幣一路貶值。

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台灣央行主要透過調整重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，並搭配公開市場操作來進行貨幣政策。自 2022 年 3 月開始，央行為了打壓通膨，已邁入升息的步調當中，但相較於美國及歐洲央行，台灣央行升息的速度較為緩慢，從 2022 年 Q1 到 2023 年 Q1 總計升息 5 次共 3 碼，最終央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率來到 1.875%、2.25% 及 4.125%。

在升息的同時，央行也透過公開市場操作，減少定存單的發行，以維持市場流動性，根據央行統計數據顯示，去年 6 月起未到期定存單餘額跌破 9 兆元，截至今年 8 月 24 日定存單餘額 8 兆 1,359 億元。雖然經過一年多的升息，但整體而言台灣仍處於低利率環境，隨著美國大幅度升息，美國長天期公債殖利率不斷升高，近期美債又受到降評影響，殖利率再度創高，台灣與美國利差擴大至 300 個 bp (1 bp=0.01%)，投資人追求海外高利率投資機會，造成資金外流的現象，台幣因而貶值。

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除了進出口、利差這兩個因素，根據彭博指出，近期也因科技業財報表現與展望不如預期，加上正逢股利發放期間，外資於 7 月份盈餘含股利匯出約 70 億美元，比平常匯出入金額來得大，證交所公布的數據中也顯，8 月份累計至目前為止，外資買賣超為 -931.41 億元，外資賣超將資金匯出，便為台幣帶來貶值壓力。展望下半年度，可觀察是否受到旺季效果影響，使出口表現回溫，進一步帶動台幣回升。