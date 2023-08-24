〈台幣〉輝達報喜股匯齊揚 新台幣放量彈升1.31角收31.795元

輝達 (Nvidia) 財報亮眼，激勵股匯齊揚。新台幣兌美元今 (24) 日在外資匯入下放量彈升，終場大升 1.31 角、收在 31.795 元，創 8 月 10 日以來新高，台北及元太 2 大外匯交易市場合計成交量共 16.275 億美元。

AI 晶片大廠輝達財報繳出亮眼成績，台股也沾光終場大漲 193 點、收在 16770.87 點，外資今天買超台股 122.58 億元，激勵新台幣匯率彈升，今天以 31.87 元開出後，盤中一度勁揚 1.76 角，推升匯價升破 31.8 元價位，高點升至 31.75 元。

外匯交易員表示，新台幣匯價大幅彈升，主要是輝達財報激勵股市大漲有關，外資回頭買超台股，今天成交量約 3 成來自外資交易，眼見新台幣走揚，進口商也趕緊進場布單買匯，是拉抬匯價的兩股主要力道。

展望後市，外匯交易員認為，輝達報喜、AI 股行情皆有助於股市多頭攻勢，加上適逢月底出口商作帳，有實質拋匯需求，新台幣可望繼續升值。

但要注意的是，全球央行年會登場在即，市場還在等待聯準會主席鮑爾的談話內容，這將牽動美元及非美貨幣走勢，預期短線將在 31.7 元震盪。

根據中央銀行統計，美元指數下跌 0.2%，主要亞幣彈升，其中又以韓元強彈 1.29% 較為強勢，人民幣升幅 0.16%、日元則升值 0.04%。