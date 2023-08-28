鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至7.48元，預估目標價為99元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台郡(6269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.48元上修至7.48元，其中最高估值9.72元，最低估值6.35元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.72
|10.52
|12.82
|最低值
|6.35
|7.08
|7.23
|平均值
|7.9
|9.03
|10.31
|中位數
|7.48
|9.13
|10.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|38,207,000
|41,925,000
|42,679,000
|最低值
|34,902,380
|35,952,000
|40,170,000
|平均值
|36,916,690
|39,167,920
|41,328,720
|中位數
|37,195,890
|39,004,910
|41,125,250
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.83
|8.19
|8.63
|10.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,070,122
|35,568,666
|29,897,996
|26,033,230
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。