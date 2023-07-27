〈台郡法說〉下修全年營收至年減5-15% 赴東南亞設廠案暫緩

蘋果供應鏈台郡 (6269-TW) 今 (27) 日召開法人說明會，財務長熊雅士對下半年營運看法保守，並下修 2023 年全年產值，估將較 2022 年下滑 5-15%，同時對手機應用出貨量看法也趨於保守，預期可能提高 NB、平板電腦及穿戴裝置軟板接單，彌補手機應用疲弱動能。

同時，熊雅士指出，2023 年最新資本支出規劃由原預估的 20-25 億元下修到 18-22 億元，縮減幅度約 10%；同時，原計畫敲定赴東南亞地區設後段廠，因經濟情勢變化，且前景並不明朗，暫時採取「以靜制動」，暫停建廠計畫，並改以派駐人力派駐當地服務客戶。

展望第三季，熊雅士說，預估手機應用占 60%、NB 及平板電腦占 25-30%，消費性電子產品占 10-15%。由於對下半年新款手機應用出貨量看法趨於保守，可能採取相對提高對 NB、平板電腦及穿戴裝置軟板接單來補足。

雖然下半年進入旺季，但熊雅士說，預估第三季產值將年減 10%，以穩住獲利為優先，面對 2023 年後疫情與通膨消費疲軟與金融局勢不利局勢，管理上以精實成本與提升智慧製造，並下修全年展望，估今年產值將年減 5-15%。

台郡第二季營收 81.24 億元，毛利率 15.7%，季增 6.1 個百分點，年增 4.6 個百分點；稅後純益 5.6 億元，季增 4.56 倍，年增 94.2%，單季每股純益 1.75 元。

從第二季營收占比來看，手機應用占 48%、NB 及平板電腦占 42%，消費性電子產品占 10%。

台郡 2023 年上半年營收 162.19 億元，毛利率 12.7%，年減 1.1 個百分點，稅後純益爲 6.61 億元，年減 38.3%，每股純益爲 2.07 元。