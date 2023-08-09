鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至7.48元，預估目標價為99元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台郡(6269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.74元下修至7.48元，其中最高估值9.72元，最低估值6.35元，預估目標價為99元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 9.72 10.52 12.82
最低值 6.35 7.08 7.23
平均值 7.9 9.03 10.31
中位數 7.48 9.13 10.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 41,520,000 41,925,000 42,679,000
最低值 34,902,380 35,952,000 40,170,000
平均值 37,270,790 39,167,920 41,328,720
中位數 37,463,000 39,004,910 41,125,250

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.83 8.19 8.63 10.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		 40,070,122 35,568,666 29,897,996 26,033,230

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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