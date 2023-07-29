鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至7.76元，預估目標價為99元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台郡(6269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.58元上修至7.76元，其中最高估值9.72元，最低估值6.35元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.72
|10.74
|12.82
|最低值
|6.35
|7.46
|7.23
|平均值
|7.9
|9.47
|10.11
|中位數
|7.76
|9.74
|9.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|41,520,000
|43,210,000
|42,679,000
|最低值
|34,902,380
|35,952,000
|40,238,000
|平均值
|37,617,090
|39,676,250
|41,560,460
|中位數
|37,728,580
|39,710,000
|41,813,400
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.83
|8.19
|8.63
|10.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,070,122
|35,568,666
|29,897,996
|26,033,230
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台郡法說〉下修全年營收至年減5-15% 赴東南亞設廠案暫緩
- 〈台郡法說〉Q2揮別營運谷底 單季EPS 1.75元 上半年每股賺2.07元
- 〈台股風向球〉投信賣超創15年半來最多！小心高本益比股被打回原形？
- 台郡Q2營收81億元年增11%優預期 Q3進入旺季
- 新NB應用產品出貨推升 台郡5月營收創歷年同期新高
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。