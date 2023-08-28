疫後國人平均壽命低於80歲 惟老人健康分數上升

疫情衝擊，國人平均壽命也變短了，根據安聯人壽今 (28) 日公布的 AI 健康指數，國人疫後平均壽命低於 80 歲，但近 4 年來北、中、南區域老年人整體健康分數有提升趨勢，而失智患者的健康指數及指標均低於同年齡者。

安聯人壽攜手清華大學電機系 BIIC 實驗室、台中榮總健康資料庫中心合作，利用國家資料庫 Big Data，透過 AI 深度學習演算法，建立可預測未來的健康指數「安聯 AI 健康指數」。

根據安聯最新公布的數據，台灣民眾的安聯 AI 健康指數 2020 年為 91.3，到了 2023 年則下降至 91.1，與近期內政部所公布的台灣人平均壽命「少 1 歲」趨勢不謀而合。

安聯人壽指出，比較 2020 年到 2023 年的安聯 AI 健康指數，結果顯示近 4 年國人健康狀況呈平穩趨勢，但受疫情及人口老化影響，導致民眾的健康指數仍較 2020 年下滑。

儘管民眾健康指數下降，但老年人口的健康指數則有微幅向上趨勢，推測可能是歸功於疾病意識與健康防護提高；以區域來看，北區、中區與南區指數有提升，四年每年提升 0.2 分，個別子向度指標也同步上升；但東部地區老年男性分數有下降的趨勢，癌症指標四年中每年下降 0.08 分。

另外，失智症人口的健康指數僅 72.8，低於全台健康指數 91.1，其癌症、住院及健康等相關指標皆低於同年齡人口，但從經驗來看，失智症病程約 8~10 年，居家照護每月也需看護費約 3 萬元。

安聯人壽指出，失智可能衍生許多後續照護負擔，而罹癌者也可能因治療方式日新月異需額外的經濟負擔，建議應及早正視失智症及癌症衍生的照護風險，用保險加強保障，降低患病後的照護負擔。