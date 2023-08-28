〈BTC大會〉旅美生技巨擘楊育民：台灣朝向跨國合作 切入兩大藥物領域

生技產業策略諮議委員會議 (BTC) 今 (28) 日登場，美國韌力 (National Resilience) 創辦人、育世博 (6976-TW) 董事長楊育民表示，台灣在疫後陸續進行跨領域合作，下一步要走向跨國合作，藥物方面可以切入 ADC(抗體藥物複合體)、ACC(抗體細胞連結)領域。

楊育民以「把握契機 建立跨領域創新生物科技護國百岳群山」為題，分享生技產業發展與台灣的機會。

楊育民說，過去兩年，美國面臨通貨膨脹、利率上升，加上拜登發布《2022 年降低通膨法案》(IRA) 來降低藥價，多種因素把美國生技投資人嚇跑，不過同時間，台灣具有豐厚資金，與美國資本市場出現黃金交叉。

他認為，台灣能以適當的資產趕上國際生物科技，除了這幾年快速發展的單株抗體藥物 (mAb)、生物相似藥外，目前 ADC、ACC 藥物只有 10 多樣藥物還處於前端發展，也適台灣可以切入競爭的領域。

此外，發展藥物要與高科技結合，不然難以與世界各強競爭，其中在研發、製造、分析等能導入自動化，進一步以研發創新為本的生技醫藥產業。

談到後疫情的啟示，楊育民表示，疫苗與治療藥品是國家安全防衛武器，從國防觀念來看生技投資，也會有不同的策略；台灣漸漸走向跨領域合作，接下來可以朝向跨國連橫。

楊育民補充，研發製造已經是科學和速度的決戰，過去從研發進到人體臨床試驗，最快要 9 個月，但疫情後只需要 50 天，11 個月就可以看到初步成果。