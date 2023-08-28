台股大幅震盪，反彈條件未消失

看台股前，先看目前影響國際股市程度相當大的美國 10 年期公債殖利率。

此數據，較多時候與國際股市呈反向關係，影響力之大小取決於市場關注、擔憂程度，多數為當下擔憂利率變化對於經濟之影響性，大於其餘因素 (政治因素、總經面數據、投機氣氛等)；近期此情況(市場資金投資邏輯) 尚未明顯轉變，搭配趨勢方向未轉向前，兩者皆應持續關注。

依技術面價格趨勢之角度切入，長債殖利率本週一度顯著回檔，但未有效跌回 4.2% 以下，短期強勢慣性延續；波段角度同樣醞釀站穩 2022 下半年前高位置，也是多頭方向。

而今晚之全球央行年會成市場關注焦點。

去年全球央行年會後，在鮑爾較市場預期更為鷹派之言論影響下，標普 500 指數隔日下跌 3.4%；今晚之會議對於其可能造成大幅波動之擔憂也陸續浮現。恰巧會議前之聯準會官員釋出之鷹派談話已先行衝擊市場，顯示市場對於更加激進之利率政策還未提前做好心理準備；在國際股市因此而下挫後，預期即便後續以利空解讀，衝擊力道應相對有限。

台股部分，加權指數昨日價量量增，今日價跌量縮，價量結構還是屬於反彈波，短線偏多之趨勢。本波反彈攻擊力道仍存在，後續可持續觀察挑戰技術面反壓之走勢；急漲急跌之行情可視為多數人氣個股近期之表現，蔓延至指數上而已，暫不需過度擔憂。

籌碼結構上同步有利多方，今外資轉賣為必然，重點在於下週動作，而投信及融資表現皆使籌碼緩步集中且減輕短線浮額之負面影響。預期後續台股行情仍將走反覆測試支撐及壓力，緩步墊高之模式走反彈行情。

而 OTC 指數尚未脫離破底後之低檔區間格局，中小型股處於觀望情緒中，加權指數之波動也較難走出趨勢方向。因此也成為下週應重點關注之方向。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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