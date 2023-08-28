再生能源投資夯 五大領域挖掘潛力股

再生能源題材成為投資新顯學，寬量國際 (QIC) 宣布將在 8 月 30 日至 9 月 1 日舉辦的「2023 台灣再生能源日 (2023 Taiwan Renewable Energy Day)」，將在台灣光電、風電、重電、充電、儲能等 5 大綠能領域挖掘潛力股。

寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 指出，「2023 台灣再生能源日」連結台灣光電、風電、重電、充電、儲能等 5 大綠能領域的上市櫃與掛牌前 (pre-IPO) 公司、全球國際機構投資人、外資再生能源開發商，透過交流讓國際機構投資人發掘出具備高成長性與投資價值的潛力股。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，「2023 台灣再生能源日」協助 10 家上市企業市值增加，也同步媒合許多海外創投 (VC)、私募股權基金 (PE) 與台灣 5 家優質未上市企業產生策略合作機會。

李鴻基說，這 5 家未上市企業包括：寶佳集團旗下的寶晶能源、廣運集團與太極能源旗下的盛新材料、盛達旗下的盛齊綠能、錸德集團與錸寶旗下的來穎科技、台哥大領投的知名新創 USPACE。

谷月涵表示，「2023 台灣再生能源日」總管理資產 (AUM) 共 1 兆 2936 億美元，外資規模 1 兆 182 億美元，內資規模也有 2754 億美元，其中 AUM 破兆美元的外資投資人相對踴躍。