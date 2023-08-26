鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.35元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.35元上修至6.35元，其中最高估值7.51元，最低估值5.01元，預估目標價為70元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 7.51 8.76 9.2
最低值 5.01 5.22 5.83
平均值 6.39 7.11 7.89
中位數 6.35 6.93 7.96

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 367,994,000 384,558,000 398,122,000
最低值 179,310,000 202,487,000 156,942,000
平均值 277,844,490 313,115,950 296,767,500
中位數 276,803,000 318,887,400 297,456,670

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 3.54 12.49 8.54 5.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		 259,458,299 485,832,177 476,506,085 447,992,422

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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